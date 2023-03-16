أعلنت مجموعة “إم بي سي”، عن برومو حلقات المسلسل الكوميدي “طاش العودة” استكمالا للمسلسل الشهير “طاش ما طاش” من بطولة النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ البرومو الذي جاء على شكل “إنيميشن” للقصبي والسدحان، اللذين قدما مواسم عدة من المسلسل الذي تابعه الملايين على شاشات التلفزيون في شهر رمضان.

يذكر أن المسلسل قد بدأ عرضه عام 1993م، وشارك فيه العديد من الممثلين السعوديين والعرب.