أوضحت دراسة جديدة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يزيد من مخاطر تجلط الدم.

ووجد باحثون في السويد أن قلة النوم تزيد من فرص انسداد الأوعية الدموية في الساقين.

وأفادت الدراسة بأن عدم النوم من سبع إلى تسع ساعات يرفع نسب خطر الإصابة بالانسداد الشرياني.

وأشار شواي يوان، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم، إلى أن النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في الليلة هو عادة جيدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين المحيطية.

وأوضحت الدراسة أن النوم أقل من 5 ساعات في الليلة يرتبط بخطر مضاعف تقريبا للإصابة بالمرض مقارنة بـ7 إلى 8 ساعات.