تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام ضابط حديث التخرج بالقفز من أعلى حاجز زجاجي ليحتفل مع والدته بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وبيّن المقطع الضابط وهو يرتدي ملابس عسكرية، في حفل تخرجه من الكلية، بينما كانت والدته تقف مع عدد من أمهات الخريجين الآخرين ليشاركن أبنائهن فرحة تخرجهم.

وأظهر الفيديو الشاب يقفز من أعلى حاجز زجاجي بمساعدة شخص آخر وقام باحتضان والدته، وقامت والدته بوضع الرتبة العسكرية على كتفه بفرحة عارمة وسرور.