أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، أن الأمطار مستمرة الليلة على الرياض وستعقبها كتلة هوائية باردة.

وقال القازنلي، خلال مداخلة على نشرة التاسعة لقناة الإخبارية:” أن حالة عدم الاستقرار والحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية في الربع الخالي والأطراف الجنوبية الغربية من المنطقة الشرقية.”

وأضاف :” انتهينا من فصل الشتاء ونمر بفترة انتقالية بها كثير من ملامح الشتاء والصيف وكمية الهطول ستكون أكبر في هذه الفترة حتى نهاية رمضان.