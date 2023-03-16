أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، أن الأمطار مستمرة الليلة على الرياض وستعقبها كتلة هوائية باردة.
وقال القازنلي، خلال مداخلة على نشرة التاسعة لقناة الإخبارية:” أن حالة عدم الاستقرار والحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية في الربع الخالي والأطراف الجنوبية الغربية من المنطقة الشرقية.”
وأضاف :” انتهينا من فصل الشتاء ونمر بفترة انتقالية بها كثير من ملامح الشتاء والصيف وكمية الهطول ستكون أكبر في هذه الفترة حتى نهاية رمضان.
فيديو | محلل الطقس عادل قازنلي: نحن في فصل الربيع والأمطار مستمرة على الرياض وستعقبه كتلة هوائية باردة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/k0VeaawYj6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023
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