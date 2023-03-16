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الخميس16 مارس

“السعودية للصناعات العسكرية” ضمن أفضل 100 شركة دفاعية في العالم

منذ 49 دقيقة
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&#8220;السعودية للصناعات العسكرية&#8221; ضمن أفضل 100 شركة دفاعية في العالم
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أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبوخالد، أنه بعد مرور ٤ سنوات من إطلاق المملكة ” سامي” باتت الشركة ضمن قائمة أفضل 100 شركة دفاعية في العالم، والهدف هو الوصول إلى قائمة الـ50 شركة كأفضل الشركات الدفاعية.

وقال أبو خالد، أن «سامي» أطلقت العديد من المشاريع الجريئة في العالم، واستحوذت على شركتين، واستقطبت المواهب والخبرات في هذا المجال؛ لرفع القدرات في القطاع.

وأشار إلى أن لدى «سامي» 5 قطاعات أساسية، وأن قدرات الشركات تأتي متوازنة مع قدرات سلاسل الإمداد في المملكة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى نسبة 100% توطين للصناعة العسكرية في المملكة

 

 

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