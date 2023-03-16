كشفت شركة (بي كير) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية العامة) فأعلى، بمدينة الرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

1- مسؤول مشتريات.

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

– سعودي الجنسية.

– مؤهل بحد أدنى دبلوم.

– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– مهارات اتصال عالية.

– رخصة قيادة.

– الإنجليزية جيد.

2- مسؤول مطالبات طبية:

– مؤهل بحد أدنى دبلوم.

– خبرة عملية لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– مهارات عالية في التواصل وحسن الاستماع، وغيرهم.

3- رجل أمن:

– سعودي الجنسية.

– ثانوية عامة.

– خبرة عملية لا تقل عن سنتين في نفس المجال، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وحتى الانتهاء من العدد المطلوب، من خلال بوابة التوظيف.

أو إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي على البريد الإلكتروني: [email protected]