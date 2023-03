قامت العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة “فيراري” بنشر مقطع فيديو قصير على شبكات التواصل الاجتماعي، ويُظهر الفيديو غطاءًا أبيض مرقطًا باللونين الأحمر والأصفر يلوح في مهب الريح، وسُحِب ببطء ليكشف عن شارة بارزة على شكل حصان قافز على سيارة فضية.

ويعتبر هذا ثاني إعلان تشويقي من فيراري بخصوص الكشف عن السيارة الغامضة الجديدة، وعد الأول “بشيء خاص” أثناء عرض صورة مظللة لعجلة القيادة، ولم تكشف محاولات تفتيح هذا الفيديو عن ميزات خفية، لكن تشير التخمينات في اتجاه سيارة فيراري روما القابلة للتحويل، والتي يُحتمل أنها تسمى Spider.

وبالنظر للإعلان التشويقي تبدو عجلة القيادة هي نفسها المستخدمة في روما الحالية، ويشترك العديد من سيارات فيراري الجديدة في تصميم عجلة قيادة مشابه، ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة الباهتة لفتحة تكييف الهواء على الجانب الأيسر من هذا الفيديو تبدو إلى حد كبير مثل تلك الموجودة في روما.

يُذكر أن شركة فيراري أكدت بالفعل أن أربع سيارات لأول مرة ستقدم هذا العام، ومن الواضح أن هذه هي السيارة الأولى، وعلى الرغم من عدم ذكر طرازات، فإن سيارة روما القابلة للتحويل تتصدر القائمة.

Are you ready for more? Tune in at 8pm CET on the 16th of March to be the first to find out. #Ferrari pic.twitter.com/CNZbFI3Jn7

— Ferrari (@Ferrari) March 15, 2023