يشهد المستطيل الأخضر مشاركة روبوت كلاعب لـ كرة القدم في بطولة دولية في وقت لاحق من هذا العام، حيث يشير الخبراء إلى أنه أفضل من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفاد الخبراء أن الروبوت الذي يبلغ طوله 4 أقدام و8 بوصات، المسمى “أرتميس” Artemis، يمكنه المشي والقفز، وهو من بين الروبوتات الثلاثة الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي لديها القدرة على الجري.

وقال “دينيس هونج” ، مدير مختبر الروبوتات والآليات: “نحن متحمسون للغاية لإخراج أرتميس للاختبار الميداني هنا في UCLA ونرى أن هذه فرصة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لجمهور أوسع بكثير”، حيث سيظهر الروبوت مهاراته الكروية كمنافس في مسابقة RoboCup23 الفرنسية في يوليو.