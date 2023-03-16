كشف خبراء أنه يمكن إدارة مرض السكري عن طريق النظام الغذائي الذي يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، مشيرين إلى أن الأطعمة النباتية تساهم في التخفيف من مخاطر المرض المزمن.

ويوصي الخبراء بتناول الحمضيات والتوت والتفاح لتأثيرها الذي لا مثيل له على سكر الدم وحساسية الإنسولين.

وكشفت نتائج دراسة تعود لعام 2020 إلى أن تناول تفاحة صغيرة في اليوم ستكون كافية لدرء مرض السكري.

وفي عام 2019، اكتشفت مجموعة من الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrients أن تناول التفاح قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الأرز البني يقلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم بعد الوجبة.

ولاحظ المؤلفون أن التوتيات التي تستهلك بشكل شائع، وخاصة التوت والتوت البري والفراولة، يحسن فرط سكر الدم بعد الأكل وفرط إنسولين الدم لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة مع مقاومة الإنسولين.