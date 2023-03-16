أعلنت أمانة جدة إغلاق معمل مخبوزات وحلويات غير نظامي في حي مريخ بجدة ، جرى استغلاله لإعداد وتحضير الحلويات بطرق مخالفة للاشتراطات.

ويدار المعمل من قبل عمالة مخالفة، تمارس تحضير وتجهيز المواد الغذائية وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، كما يفتقر المكان وأدوات التصنيع للنظافة العامة، فضلاً عن رصد مكونات منتهية الصلاحية وعبوات غذائية فاسدة ومجهزة للبيع.

وجرى إتلاف 5 أطنان من الحلويات والمعجنات قبل وصولها لمنافذ البيع