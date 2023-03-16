رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الفنان البحريني، عبدالله وليد، عن عمر ناهز 74 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

ويُشار إلى أن الفنان الراحل قد عاني مؤخرًا ارتفاع السكر في الدم الذي أدى إلى حدوث مضاعفات مع الأمراض المزمنة الذي يعانيها، ودخل على إثر ذلك العناية المركزة، وخرج بعد فترة من دخوله.

وتعرض الفنان لوعكة صحية ثانية تسببت له بنقص الأكسجين في الدم، والتهابات في الرئة ونقص الصوديوم، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلاقي العلاج، ولكن تدهورت صحته وتوفى.

وخاض الفنان البحريني مسيرة فنية وكروية طويلة، واشتهر إلى جانب لعبة في فرق كروية بشخصيته الفنية “أبو داود” في مسلسل “سوالف طفاش”.