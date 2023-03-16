كشفت ” رزان العجمي ” ، أول سعودية حصلت على رخصة لاعبة قفز مظلي حر، وحاصلة على شهادة أول مدربة بين النساء والرجال لهذه الرياضة؛ عن بداية تعلم القفز المظلي الحر.

وقالت رزان : أٌمارس هذه الرياضة منذ عام ونصف ، بدأت فيها بقفز مظلي من الطائرة ، وكانت هذه أول مرة أدخل فيها هذا المجال.

وأضافت “اكتشفت بعد ذلك أن هناك شيء اسمه “ممارسة الطيران بالنفق الهوائي الداخلي ” وهذا ساعدني كثيرا لأطور مهاراتي أسرع وأتقدم لأكون مدربة في هذا المجال” .

وتابعت ” قبل ذلك كنت في رياضة تسلق الجبال بمجال المغامرات لمدة 5 سنوات ، وعندما اكتشفت رياضة القفز الحر ، وجربتها زاد الشغف واستمتعت فيها أكثر وكسرت الحواجز مرات كثيرة وهذا الشيء الذي دفعني للإستمرار .

واستطردت : ” أول قفزة قمت بها كانت بسماء السعودية وبعدها اضطريت لأسافر لعدم وجود امكانيات للتعلم ووجود مدربين أتعلم منهم بالخارخ “.