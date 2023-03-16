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الخميس16 مارس

“الصحة”: تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 26 دقيقة
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&#8220;الصحة&#8221;: تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 831000 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 73 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 817653 حالة.

وأفادت بعدم تسجيل حالات وفاة ليبقى الإجمالي عند 9623 حالة وفاة.

 

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