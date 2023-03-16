كشفت وزارة الحج والعمرة ، عن فتح تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والعمرة إلكترونيا، للمقيمين في دول الخليج ولجميع المهن

وأوضحت وزارة الحج عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر المميزات المطروحة :

-السماح بالعمرة والسياحة والتنقل الحر

-رسوم التأشيرة 300 ريال + رسوم التامين

-متاحة بخياري الدخول المفرد والمتعدد

-إصدار الكتروني دون مراجعة السفارة

وأشارت إلى طريقة التقديم

-الدخول على منصة “روح السعودية” من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

-اختيار ” التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج ”

-إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة

-دفع رسوم التأشيرة ورسوم التأمين

ولفتت إلى أن الشروط تشمل إقامة خليجية سارية 3 أشهر على الأقل، وجواز سفر سار مدة 6 أشهر على الأمل