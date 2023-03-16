كشفت وزارة الحج والعمرة ، عن فتح تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والعمرة إلكترونيا، للمقيمين في دول الخليج ولجميع المهن
وأوضحت وزارة الحج عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر المميزات المطروحة :
-السماح بالعمرة والسياحة والتنقل الحر
-رسوم التأشيرة 300 ريال + رسوم التامين
-متاحة بخياري الدخول المفرد والمتعدد
-إصدار الكتروني دون مراجعة السفارة
وأشارت إلى طريقة التقديم
-الدخول على منصة “روح السعودية” من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا
-اختيار ” التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج ”
-إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة
-دفع رسوم التأشيرة ورسوم التأمين
ولفتت إلى أن الشروط تشمل إقامة خليجية سارية 3 أشهر على الأقل، وجواز سفر سار مدة 6 أشهر على الأمل
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