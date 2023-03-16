التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعدد من زوار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، محاورة الوزير آل الشيخ الزوار بشكل ودي، فقال لأحد المعتمرين المصريين: “ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس.. الله يحفظلكم الرئيس ويبارك فيه”، ليرد عليه الزائر: “ربنا يبارك فيك”.

كما أبان الفيديو محاورة أحد المعتمرين الآسيويين بكل ود وترحاب بعدها التقط عددًا من الصور مع المعتمرين والمعتمرات.