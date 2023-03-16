كشف المختص في المواصفات والطاقة المهندس وسام القرني أن هناك دراسات تشير إلى إمكانية تقليل نسبة استهلاك البنزين تصل إلى 40% عند تجنب التسارع والتباطؤ في الأماكن المزدحمة .

وقال خلال مداخلة له على قناة الإخبارية أنه إذا تم تجنب التسارع والتباطؤ في الأماكن المزدحمة سيقل استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 40%.

وأشار إلى أن التسارع والتباطؤ يزيد الاستهلاك فكلما زادت السرعة بشكل مفاجئ كلما زاد الحمل على المحرك وبالتالي يزداد استهلاك الطاقة.

​​​​ وتابع ، كذلك عندما تسير السيارة بسرعة عالية فإننا نحتاج إلى طاقة أكبر لعمليات الإيقاف وتهدئة السرعة، ولذلك تكون زيادة استهلاك البنزين عالية عند القيادة بهذه الطريقة.