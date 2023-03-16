قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن البنوك السعودية لا يوجد لها أي تعاملات مع البنوك الأمريكية المتعثرة.
وأضاف أن البنك المركز يتابع تطورات السيولة ويعمل بشكل وثيق مع المصارف التجارية، لتحليل المسببات، وفقا لـ”العربية”.
وأكد على متانة القطاع المصرفي في المملكة، مضيفا أن مستويات السيولة مطمئنة وأن القروض غير المنتظمة لا تتجاوز 1.8%.
#نشرة_الرابعة: محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري, على متانة القطاع المصرفي وتوفير أدوات تكميلية لتوفير السيولة, مشيرا في تصريحات للعربية إلى أن مستويات السيولة مطمئنة وأن القروض غير المنتظمة لا تتجاوز 1.8% pic.twitter.com/JP5Rg9uVuu
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 16, 2023
خاص #العربية | محافظ المركزي السعودي أيمن السياري في أول مقابلة بعد توليه المنصب: لا تعاملات للبنوك #السعودية مع البنوك الأميركية المتعثرة#ساما #سيليكون_فالي #SVB #الأسواق_العربية pic.twitter.com/UVLkjd8ylE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 16, 2023
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