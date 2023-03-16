قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن البنوك السعودية لا يوجد لها أي تعاملات مع البنوك الأمريكية المتعثرة.

وأضاف أن البنك المركز يتابع تطورات السيولة ويعمل بشكل وثيق مع المصارف التجارية، لتحليل المسببات، وفقا لـ”العربية”.

وأكد على متانة القطاع المصرفي في المملكة، مضيفا أن مستويات السيولة مطمئنة وأن القروض غير المنتظمة لا تتجاوز 1.8%.