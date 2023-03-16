قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إننا بحاجة إلى التأكد من تطور نظام المعاشات التقاعدية مع تقدم العمر واستمرار توفيره للعدالة والمساواة بين الأجيال.

وأضاف الإبراهيم، خلال كلمته في مؤتمر القطاع المالي، أنه لابد من وجود المرونة والابتكار المستمر والمتواصل وتحسين وتعزيز الأنظمة والقوانين.

وشدد على ضرورة ألا يكون نظام المعاشات التقاعدية مكلفا أو غير عادلا، ويتيح القدره على العمل والانتقال ما بين اماكن مختلفة.