روى أحد أقرباء الوافد اليمني جابر الريثي، الذي أنقذ الشقيقين (سالم وياسر) بعد أن احتجزا في سيول الريث بجازان، تفاصيل الحادثة التي راح ضحيتها عم الأخين بعد أن جرفه السيل.

وقال “الريثي” خلال لقائه مع برنامج “الراصد” المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، إنه يتحدث نيابة عن الشقيقين لصدمتهم لفقدان عمهم الذي حاول إنقاذهم من سيول الريث.

وأوضح أن السيل احتجز الشقيقين من الجهتين ليسد عليهما الطريق يمينًا ويسارًا لساعتين وسط محاولات لإنقاذهم، ثم جاء عمهم جابر الذي استطاع الوصول لهم وأنقذهم إلا أن السيل جرفه هو.