عرض نادي النصر راتبا ضخما على مهاجم ليفربول الإنجليزي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وكان اللاعب قد اعتزم الرحيل عن ليفربول بعدما فقد مكانه الأساسي مع المدرب الألماني يورجن كلوب، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في الصيف المُقبل.

وأكدت صحيفة “football insider” الإنجليزي أن اللاعب لا يرغب في الانضمام للدوري السعودي، وإنما يريد البقاء في الدوري الأوروبي.

يذكر أن فيرمينو لم يحسم بعد موقفه من عرض النصر بعد، ومن المتوقع أن يحدد موقفه في الفترة المقبلة.