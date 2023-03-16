قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، إن الاتفاق بين السعودية وإيران بأنه ضربة معلم من قبل المملكة ودول الخليج.

وأكد أن الهدف من هذا الاتفاق هو مد جسور التواصل مع إيران وفتح علاقات جديدة وتجنب المنطقة الحروب والتوترات من العراق إلى اليمن ولبنان، وفقا لما ذكره في حوار مع جريدة القبس الكويتية.

وأكدت أن المملكة والكويت لن تعودا إلى زمن إغداق الأموال على لبنان دون قيد أو شرط ومن حقهما المطالبة بالإصلاحات، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاق دول الخليج مع إيران من خلال إنجاز انتخاب رئيس توافقي.