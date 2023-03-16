كشفت تقارير صحفية، عن رغبة فريق الهلال السعودي في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع “جول” العالمي “يرغب الهلال السعودي في التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

يصل ليونيل ميسي إلى نهاية عقده في 30 يونيو مع باريس سان جيرمان، ويناقش مع الباريسيين إمكانية تمديد عقده، ولديه مقترحات أخرى ضخمة ماليا للغاية بما في ذلك الاقتراح من المملكة العربية السعودية بشأن نادي الهلال، لكن الأرجنتيني لن يكون الهدف الوحيد من النادي السعودي.