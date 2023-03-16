قالت استشاري العلاقات الأسرية، آمال إبراهيم، إن الزواج الناجح لا يستمر بالحب فقط، وإنما يستمر بوجود الصبر والتفاهم وتقدير مشاعر الزوج.

وأكدت أن السنة الأولى في الزواج هي الأكثر صعوبة في التحديات التي يواجهها الأزواج الجدد، حيث يكبر فيها دور الزوجين ويكون لكل منهما مسؤوليات أكبر عن دورهما في أسرتهما.

وأضافت أن الكثير من الشباب لا يدركون مسؤوليات الزواج، لذا يجب عليهم أن يدركوا ما عليهم من مسؤوليات إذا أرادوا أن يقدموا على هذه الخطوة، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشارت إلى أن منصات التواصل الاجتماعي لها دور كبير في الخلافات الحالية بين الأزواج، والتي من خلال قد يطلق البعض نصائح بدون أي مرجعية علمية.

ولفتت إلى أن التغاضي عن المشكلات يزيد منها ويتسبب في تضخمها وقد يصل بنا إلى مرحلة الطلاق، لذا فالمصارحة مطلوبة جدا في كل المراحل لتجنب الوصول لمرحلة الطلاق، مؤكدة أن لتقليل نسب الطلاق في السنة الأول للزواج لابد من الاختيار بشكل صحيح أولا.

استشاري العلاقات الأسرية د. آمال إبراهيم: لتقليل نسب الطلاق في السنة الأول للزواج لابد من الاختيار بشكل صحيح أولا .. والزواج الناجح لا يستمر بالحب فقط #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PISQYr8bIt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 16, 2023

استشاري العلاقات الأسرية د. آمال إبراهيم: التغاضي عن المشكلات يزيد منها ويتسبب في تضخمها وقد يصل بنا إلى مرحلة الطلاق .. المصارحة مطلوبة جدا في كل المراحل #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/931O5538FH — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 16, 2023

استشاري العلاقات الأسرية د. آمال إبراهيم: منصات التواصل الاجتماعي لها دور كبير في الخلافات الحالية بين الأزواج .. #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Z7LPGWPE2H — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 16, 2023