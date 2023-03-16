قال استشاري الحالات الحرجة للكبار، حامد الحارثي، إن من حقوق المريض الحصول على خدمات مجانية مثل فتح الملف والمراجعة خلال 15 يوما، والحصول على تقرير طبي.

وأكد أن إلزام المريض بزيارة صيدلية أو مختبر معين يعد مخالفة لحقوقه، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضاف أن من حقوق المريض أيضا أن يقوم الفريق الطبي بتوضيح الخطة العلاجية للمريض ومعرفة أسماء وتخصصات لكل عضو الفريق، ورفض الوسيلة المقترحة لعلاجه.