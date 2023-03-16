كشف العضو المنتدب لشركة تمرة المالية صلاح خاشقجي أن النظام المالي في المملكة يساعد على تعزيز الفرص واستقطاب أموال جديدة.
وتوقع “خاشقجي” حدوث طفرة كبيرة في استخدام البنوك للمصرفية المفتوحة .
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر القطاع المالي، اليوم الخميس.
فيديو | العضو المنتدب لشركة تمرة المالية صلاح خاشقجي: النظام المالي في المملكة يساعد على تعزيز الفرص واستقطاب أموال جديدة.. ونتوقع طفرة كبيرة في استخدام البنوك للمصرفية المفتوحة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/tMSNjF9Ob1
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 16, 2023
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