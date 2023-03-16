كشف العضو المنتدب لشركة تمرة المالية صلاح خاشقجي أن النظام المالي في المملكة يساعد على تعزيز الفرص واستقطاب أموال جديدة.

وتوقع “خاشقجي” حدوث طفرة كبيرة في استخدام البنوك للمصرفية المفتوحة .

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر القطاع المالي، اليوم الخميس.