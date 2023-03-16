روى مواطن يدعى “إبراهيم” كيف فقد أطفاله الأربعة بسبب السيول التي اجتاحت جازان بسبب الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وذكر أنه كان يحاول العبور من السيل، وكان السيل بسيط حينها لكن اشتد السيل ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

وأضاف أن السيارة سقطت في الوادي ما جعله يفقد وعيه وفقد حينها أطفاله.