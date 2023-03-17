ظهرت هبة عبوك زوجة نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان أشرف حكيمي في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهمة الاغتصاب التي وجّهت إليه قبل أيام.

ويزعم أن عبوك فالت في الفيديو : “أتمنى ألا تسألوني عنه مرّة أخرى.. جسمي يقشعرّ عندما أسمع اسمه.. لن نرجع لبعضنا فهو خائن ولا مجال للتفكير” .

وتبين أن الفيديو مغلوط تماماً، وكل ما جاء في ترجمته عار عن الصحة.

فالمقابلة أجريت في فبراير الماضي، أي قبل اتهام الاغتصاب.

وتتحدث فيه عبوك عن أولادها لا عن زوجها، قائلة: “إنهما مخلتفان اختلاف الليل والنهار.. جسدياً أيضاً، فواحد بملامح تدلّ على أصله والآخر أشقر “.

كما أنها لم تأتِ على ذكر علاقتها بأشرف حكيمي خلال المقطع المتداول أبداً.