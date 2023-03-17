قررت الحكومة البريطانية، تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الحكومية؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن.

وذكرت التقارير، أنه يتهم منتقدو التطبيق، بأنه يمنح السلطات الصينية، إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه “تيك توك”.

وصرح وزير الدولة أوليفر دودن، الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان، إنه سيتم حظر استخدام “تيك توك” على الأجهزة الحكومية بشكل فوري.

وتابع، أن الأمر يتعلّق بإجراء “وقائي”؛ نظراً للمخاطر الخاصّة المتعلّقة بالأجهزة الحكومية التي قد تحتوي على معلومات حسّاسة.

وطالبت الصين، الولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء، بوقف “الهجمات غير المبرّرة” على “تيك توك”، بعدما طلبت الحكومة الأمريكية من الشركة الأم الصينية التخلّي عن أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.