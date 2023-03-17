أكدت شركة صناعة السيارات الألمانية “فولكس فاجن”، أنها تعتزم طرح سيارة كهربائية منخفضة التكلفة قالت إنها ستكون لعامة المستهلكين.

وكشفت الشركة الألمانية، عن طراز سيارة كهربائية بسعر يقل عن 26.6 ألف دولار، واستخدمت وسماً بعنوان “فولكس فاجن للشعب” للترويج لها خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة هامبورج الألمانية أمس.

ومن المرتقب أن تكون السيارة الكهربائية قريبة الشبه من سيارة “جولف” أنجح سيارة أنتجتها فولكس فاجن التي حققت مبيعات تزيد على 35 مليون وحدة، فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بلومه، إن العام الحالي سيكون حاسماً بالنسبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، وتسريع وتيرة التقدم في مختلف قطاعات المجموعة.