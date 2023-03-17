نفت وزارة السياحة، وجود إمكانية لتمديد فترة الإقامة الخاصة بالتأشيرات السياحية، معللةً ذلك بأنه يمكن الحصول على هذا النوع من التأشيرات، إذا كانت سارية المفعول “عند الوصول”.

وقالت في حسابها على “تويتر”، أنه يمكن لحامل التأشيرة السياحية، زيارة كل المناطق، وأداء العمرة، ولا يمكن له أن يؤدي مناسك الحج.

وفتحت المملكة المجال لدخول الزوار والسياح من خارج المملكة، وذلك في الربع الأخير من عام 2019، شريطة الحصول على تأشيرة دخول سارية لعام كامل، تُتيح لهم الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوما متواصلة، والتي بدورها ستعمل على إيصال تاريخ المملكة وتراثها وعاداتها العربية الأصيلة لمختلف الثقافات والدول.