أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي النصر قطعت شوطًا كبيرًا للحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح لفريقها الأول لكرة القدم المشاركة في دوري أبطال آسيا، الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

وأوضحت التقارير، أنه لم يتبقَ سوى مبلغ 2.2 مليون ريال تقريبًا تمثل بعض مقدمات عقود لاعبي الفريق الأول الحاليين، وينتظر أن يتم تسليمها الأسبوع المقبل حتى يتم رفع ملف الرخصة بشكل رسمي إلى لجنة التراخيص قبل 31 مارس الجاري وهو الموعد النهائي.

وأشارت إلى أن إدارة النادي العاصمي سلمت في الأيام الماضية الرواتب الشهرية لجميع اللاعبين، إضافة إلى مقدمات عقود محترفيها الأجانب، مع دفع المبالغ المستحقة للأندية التي تطالب بحقها من صفقات الانتقالات السابقة.