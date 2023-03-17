أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مجموعة من العناصر اللازم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك.

وذكرت الهيئة أن الفاتورة الضريبية المبسطة يجب أن تتضمن تاريخ إصدار الفاتورة واسم المتجر ورمز الاستجابة السريعة، على أن يكون عنوان الفاتورة (فاتورة ضريبية مبسطة) وذلك للفواتير بين منشأة ومستهلك.

وأفادت بأن العناصر اللازم توافرها في هذه الفاتورة تتضمن أيضاً؛ الرقم التسلسلي للفاتورة وعنوان المتجر ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وحقل ضريبة القيمة المضافة أو يكون إجمالي الفاتورة شاملاً مبلغ الضريبة، وإجمالي الفاتورة شاملاً مبلغ ضريبة القيمة المضافة.