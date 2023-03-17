أعلنت شركة قراس للعطور عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو أم مواطن أو بنت مواطنه.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي هو موظفة مبيعات، وفقاً للتفاصيل التالية :

– لحملة (الثانوية العامة فأعلى).

– الراتب الشهري 4,500 ريال.

– حوافز شهرية تصل 3,000 ريال.

– مكافأة 3,000 ريال بعد أول سنة ومكافأة 6,000 بعد إكمال السنة الثانية.

– شهادات تحقق المستهدف.

– استقرار وظيفي.

– خصم خاص للموظفين.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد [email protected]