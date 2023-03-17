استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد اجتماع بين المملكة وروسيا أدى إلى تهدئة الأسواق، لكن الخامين القياسيين لا يزالان يتجهان إلى تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي بعدما أدت أزمة مصرفية إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين إلى 74.72 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع سنتين إلى 68.33 دولارا للبرميل، بعدما سجل يوم الخميس ارتفاعا 1.1 بالمئة عند الإغلاق.