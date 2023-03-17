أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق – للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

– مسؤول النظم.
‏(System Admin)
– مدير المنتج.
‏(Product Manager)
– مدير قسم تشغيل الحلول.
‏(Solution Operation Section Manager)

– أخصائي حوكمة البيانات.
‏(Data Governance Specialist)
– محلل اقتصادي.
‏(Economic Analyst)
– محلل اقتصادي أول.
‏(Senior Economic Analyst)

– مهندس الذكاء الاصطناعي.
‏(Artificial Intelligence Engineer)
– كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي.
‏(Senior AI Engineer)
– مهندس AI DevOps.
‏(AI DevOps Engineer)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع .

 