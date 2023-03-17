أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق – للعمل بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
– مسؤول النظم.
(System Admin)
– مدير المنتج.
(Product Manager)
– مدير قسم تشغيل الحلول.
(Solution Operation Section Manager)
– أخصائي حوكمة البيانات.
(Data Governance Specialist)
– محلل اقتصادي.
(Economic Analyst)
– محلل اقتصادي أول.
(Senior Economic Analyst)
– مهندس الذكاء الاصطناعي.
(Artificial Intelligence Engineer)
– كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي.
(Senior AI Engineer)
– مهندس AI DevOps.
(AI DevOps Engineer)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع .
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