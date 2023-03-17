أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :
1- محلل إدارة الجودة.
(Quality Management Analyst)
2- منسق الشؤون الحكومية.
(Government Affairs Coordinator)
3- محلل التميز في مكتب إدارة المشاريع.
(PMO Excellence Analyst)
4- أخصائي تطوير الأعمال.
(Business Development Specialist)
5- مدير الحوكمة والامتثال.
(Corporate Governance & Compliance Manager)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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