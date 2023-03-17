أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :

1- محلل إدارة الجودة.

‏(Quality Management Analyst)

2- منسق الشؤون الحكومية.

‏(Government Affairs Coordinator)

3- محلل التميز في مكتب إدارة المشاريع.

‏(PMO Excellence Analyst)

4- أخصائي تطوير الأعمال.

‏(Business Development Specialist)

5- مدير الحوكمة والامتثال.

‏(Corporate Governance & Compliance Manager)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .