صعدت المبيعات الأوروبية للمركبات الكهربائية بنسبة 34% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، بقيادة تسلا ، التي وصل مصنعها في برلين إلى إنتاج 3000 وحدة أسبوعيًا في نوفمبر.

وتصدرت مبيعات شركة صناعة السيارات الأمريكية طراز Y ، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في القارة لعام 2022 ، والطراز 3 .

وجاءت سيارة فورد كوجا الهجينة ثالث أفضل السيارات الكهربائية مبيعًا في الربع الأخير من عام 2022 ، ولكن هذا كان النموذج الوحيد للعلامة التجارية في العشرة الأوائل من مخططات المبيعات.

بينما كانت فولكس فاجن ثاني أقوى علامة تجارية عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات الكهربائية، حيث جاءت إصداراتها ID.4 و ID.3 خامس وسابع أفضل السيارات المكهربة مبيعًا في القارة بين أكتوبر وديسمبر 2022 .

ويُشار إلى أن شركة صناعة السيارات الألمانية باعت عددًا أكبر من السيارات الكهربائية بنسبة 48% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بما كانت عليه في الربع الرابع من عام 2021.

وفيما يتعلق بالدول الأكثر حماسًا بشأن السيارات الكهربائية ، تصدرت ألمانيا مخططات المبيعات، حيث يمثل سكانها 38.7% من مشتري السيارات الكهربائية في جميع أنحاء القارة، وجاءت المملكة المتحدة وفرنسا في المركز الثاني والثالث ، تليهما النرويج والسويد.