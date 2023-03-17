قام أميركي يدعى Alejandro Ramirez قبل 34 عاما ، ويحمل أعلى لقب يمنحه “الاتحاد الدولي للشطرنج” للاعب مدى الحياة، بعد لقب بطل العالم، أي Grandmaster أو “أستاذ كبير” باللعبة، بالاعتداء جنسيا على 8 لاعبات

ومن بين تلك الفتيات، سيدة لبنانية الأصل تحمل اللقب نفسه، وموصوفة بأنها أشهر لاعبة أميركية، هي Jennifer Shahade البالغة 43 سنة.

في 16 فبراير الماضي، كتبت شحادة سلسلة تغريدات تويترية، قالت فيها إنها كانت بين من قام راميريس بدءا من 2011 باعتداءات جنسية متنوعة ومتكررة على 8 نساء، بينهن 3 قاصرات.

وروت في تلك التغريدات أنها تعرضت لاعتداءين في 2009 و2010 من راميريس، جعلاها تعيش “في كابوس من الرعب والخوف لفترة طويلة” لم تتحرر منها حتى بعد زواجها في 2016 وولادة ابنها فابيان بعد عامين “بل أخفت كل شيء في زاوية النسيان” بحسب ما قالت، مرفقا بتفاصل الاعتداءين.