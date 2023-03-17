تعرضت سيدة أمريكية تدعى بريتاني باركر، لحادث أليم، حيث أنها كانت في احدي غرف منزلها ثم لاحظت فجأة صعود قرد إلى شرفتها الأمامية ثم نظر إليها وهاجمها على الفور بشراسة.

وتفصيلاً، مزق القرد جزءًا من مقبض باب جيران السيدة، وبعد أن تمكن من الهروب من بين جيران السيدة الأمريكية تمكن من الدخول إلى غرفتها عبر نافذة من الشرفة ثم بدأ في مهاجمتها وانتزاع جزءًا من شعرها ومن ثم تمزيق احدي أذنيها.

ويُشار إلى أن محاولات السيدة في إغلاق النافذة في وجه القرد بائت بالفشل وكذلك إتصالاتها بالشرطة التي حضرت بعد فوات الأوان.

والجدير بالذكر أن رئيس شرطة ديكسون، تيم دنكان، علّق على الواقعة الصادمة بإنه خلال العشرين عامًا التي قضاها في تطبيق القانون شاهد الكثير من هجمات للحيوانات، لكنه لم ير قردًا يقوم بمثل ما حدث أبدًا حتي أنه شك في أن مكالمة السيدة “خدعة”.