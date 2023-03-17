أوضح خبير الفلك والأرصاد الجوية خالد الزعاق سبب تسمية موسم الحميمين بهذا الاسم.

وقال الزعاق، في حديثه على نشرة الرابعة المُذاعة على قناة العربية: “اليوم تودعنا العقارب وتقول لنا مع السلامة، ولا تزورنا إلا بعد سنة تقريبًا، وغدًا الجمعة، أول موسم الحميمين، وهو أول مواسم الربيع الحار، وسمي هذا الاسم بسبب حمو باطن السماء وحمو باطن الأرض ونتيجة لهذا الحمو تخرج الزواحف والهوام السامة العقارب والثعابين من مخابئها.”

وأضاف:” لذلك يسميه عرب البادية في الشام بسعد الخبايا، وقالوا في سعد الخبايا تطلع الحيايا، الحميم الأول آخر موسم بياع الخبل عباته، الحميم الثاني أول برد موسم العجوز وهو برد نادر الحدوث ولا يحدث إلا مرة واحدة كل 12 سنة، وإذا حصل فهو مهلك، وقالوا “يا رب يا رحيم اكفنا برد الحميمين.”