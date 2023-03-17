تعرض الممثل الهندي أمان دهاليوال، للهجوم من قبل رجل يحمل فأسًا في صالة ألعاب رياضية في كاليفورنيا.

ووثق مقطع فيديو تفاصيل الهجوم وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين المقطع المهاجم وهو يرتدي سترة زرقاء ويمسك بذراع الممثل ويصرخ بصوت عال طالبًا الماء. وقال “أرجوك، احترمني، أعطني الماء. أنا بحاجة للماء”. ثم صرخ المهاجم في وجه الممثل البالغ من العمر 36 عامًا والذي كان محافظاً على هدوئه طوال الوقت.

وعندما انشغل المهاجم بعيدًا عن الممثل، اغتنم الممثل الفرصة وثبت الرجل على الأرض، ثم اندفع آخرون على الفور للسيطرة المهاجم.

يُذكر أن الممثل أمان دهاليوال، اشتهر بتصويره لشخصية راجكومار راتان سينغ في فيلم بوليوود الشهير جودا أكبر، كما عمل كعارض أزياء أيضًا في البرامج التلفزيونية الهندية بالإضافة إلى أفلام هوليوود.