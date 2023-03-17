وثقت لقطات مصورة الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله برفقة زوجها جميل ألكساندر ترميوتس بعد أيام قليلة على زواجهما، أثناء زيارة سياحية قاما بها إلى مدينة البتراء الأردنية.

و ظهرت الأميرة إيمان بإطلالة كاجوال رياضية، مؤلفة من جاكيت باللون الزيتي نسَّقته مع بنطلون بلون أفتح، فيما اعتمدت تسريحة بسيطة وهي “الكعكة” المرفوعة، بينما اختار زوجها جاكيتا أسود وبنطلونا داكناً أيضاً.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان الأحد الماضي، عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج.