أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز مدى إمكانية السماح بتداول البتكوين في المملكة

وقال القويز :” من غير المرجح أن ننظر إلى البتكوين كوسيلة دفع، ولكن مانود أن نراه هو ما إذا كان بالإمكان استخدامها كمخزن للقيمة وحينها سيكون التحدي الرئيسي هل بالإمكان فصلها من البنية التحتية لأنظمة الدفع”.

وأضاف ” أعتقد أن مدى سرعة فصلها عن أنظمة الدفع ومعاملتها حصرا كمخزن للقيمة سيحدد متى سنبدأ بقوة بترخيصها والسماح للناس بتداولها “.