تحدث مؤذن السجن الذي تم القبض عليه بعد انتشار مقطع له أثناء ارتقاء فتاة على كتفه وهو في حالة غير طبيعية في إحدى الحفلات، عن تفاصيل الواقعة وإدمانه المخدرات وإصابته بشلل نصفي بسبب الشابو.

وقال خلال لقاء له على برنامج “النقطة العمياء” :” قضيتي مستلم مخدرات وجرائم معلوماتية، وتصوير شاليهات فيها تعاطي غاز الميثان، ومصور بنات معي في الشاليه ومصور شابو وجابانتين وكل أنواع المخدرات”.

وأضاف:” أيضا مصور بنات معي، وسبب القبض علي انتشار مقطع لي فيه بنت صعدت على كتفي في إحدى الحفلات.”

وتابع:” أنه الوحيد الذي تم ضبطه، ولم يتم إلقاء القبض على الفتيات لأن وجوههن لم تظهر في المقطع، لافتًا أنه تم ضبطه لأنه هو من وثق المقاطع.”

واستطرد: أنا ما كنت أعرف أنه ممكن أتعرض للسجن، عشان مخدرات ما كنت أعرف أن في يوم من الأيام المخدرات تلعب في الدماغ وتلعب بعقلي.”

وواصل حديثه :” بعد دخولي السجن اكتشفت أني ما كنت أصلي برا، وما كنت أصوم في رمضان، ولكن في السجن صمت رمضان كامل وختمت القرآن 4 مرات، وسمعت القرآن في تحفيظ الإمارة، وأصلي يوميًا، وأكملت دراستي، والحين في ثالث ثانوية”.

وحول سبب تعاطيه المخدرات، قال :”تعاطيت المخدرات بسبب خويي في الحارة، وكان يقول نطلع مع بعض، أحنا متعاطين وأنت مو متعاطي حتى ما تدخن، فكنت أتعاطى معهم، وكان يعطيني أبيض لين طحت فيها كلها”.

وأفاد بأنه أُصيب بشلل نصفي وارتجاج في المخ وتلف في الأعصاب بسبب الشابو وبسبب إسطوانات غاز الليفنج، مُشيرًا إلى أنه تنوم في المستشفى لمدة 3 أشهر”،

واختتم حديثه، بأنه أصبح بصحة جيدة في السجن ويسير على قدميه.