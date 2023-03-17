أوضح المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، إن تحالف «أوبك +» اتجه لسياسة تحقيق الارباح للجميع، وسوف يستمرون في ذلك.
وقال الصبان :” أن حرب الأسعار في سوق النفط ليس في صالح أي أحد ، وتدفع الجميع بأن يكون خاسرا” .
وأضاف ” حرب الأسعار يعنى أن تنتج كل دولة النفط كما تشاء وتزيد من إنتاجها، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار، وهو ليس في صالح أي أحد”.
فيديو | ماذا لو غادرت أي دولة منظمة أوبك+ لتزيد إنتاجها وتشعل "حرب أسعار" كيف سينعكس ذلك على السوق؟
المستشار النفطي الدولي د. محمد الصبان يجيب لـ #هنا_الرياض pic.twitter.com/M2HiuaR1lv
— هنا الرياض (@herealriyadh) March 16, 2023
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