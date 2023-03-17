أوضح المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، إن تحالف «أوبك +» اتجه لسياسة تحقيق الارباح للجميع، وسوف يستمرون في ذلك.

وقال الصبان :” أن حرب الأسعار في سوق النفط ليس في صالح أي أحد ، وتدفع الجميع بأن يكون خاسرا” .

وأضاف ” حرب الأسعار يعنى أن تنتج كل دولة النفط كما تشاء وتزيد من إنتاجها، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار، وهو ليس في صالح أي أحد”.