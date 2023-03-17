أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أنه من المتوقع استمرار الاضطرابات الجوية حتى بداية شهر رمضان.

وقال “العقيل” خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” أن سقوط الأمطار في شهر مارس ستكون أعلى من المعدل، وكذلك شهر أبريل متوقع سقوط الأمطار.”

وأضاف:” أن الوقت الحالي وقت انتقالي بين فصلي الشتاء والصيف حيث تكثر الاضطرابات الجوية في فصل الربيع خصوصًا في شهر مارس. ”