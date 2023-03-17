أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أنه من المتوقع استمرار الاضطرابات الجوية حتى بداية شهر رمضان.
وقال “العقيل” خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” أن سقوط الأمطار في شهر مارس ستكون أعلى من المعدل، وكذلك شهر أبريل متوقع سقوط الأمطار.”
وأضاف:” أن الوقت الحالي وقت انتقالي بين فصلي الشتاء والصيف حيث تكثر الاضطرابات الجوية في فصل الربيع خصوصًا في شهر مارس. ”
فيديو | محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل: استمرار هطول الأمطار في شهر رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/JlTYYMPTvN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً