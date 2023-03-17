مول مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع إنساني تنفذه منظمة الهجرة الدولية والذي يستهدف عودة ١٨٠٠ مهاجر أفريقي من مدينتي صنعاء وعدن إلى ديارهم.

وفي هذا الشأن قال وجدي محمد مسؤول الحماية في منظمة الهجرة الدولية :” يمثل برنامج العودة الطوعية للمهاجرين العالقين في اليمن أهمية كبيرة للمهاجرين الذي يرغبون في العودة الطوعية إلى بلادهم”

وأضاف ” تقدم المنظمة الدولية للهجرة من خلال الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة دعما لأكثر من ١٨٠٠ شخص بهذه السنة، حيث سيتم مساعدتهم في العودة إلى بلادهم ”