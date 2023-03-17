أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان ماجد العرابي الحارثي أن لديهم مشاريع أقل من أسعار السوق ب 400 ألف مع استهداف زيادة تخفيض السعر..

وقال العرابي :” الجمعيات التعاونية بشكل عام حول العالم حلت مشاكل الإسكان بقدر كبير، لذلك نحن نريد زيادة عدد الجمعيات التعاونية في كل أنحاء المملكة”.

وأضاف ” نسعى بكافة الطرق لزيادة عدد الجمعيات التعاونية، لدينا فقط ٢٣ جمعية تعاونية اشكالية والجمعيات الفعالة على أرض الواقع لا تتجاوز ال6 جمعيات. ولو وصلنا إلى 1000 جمعية إسكانية لن يكون هنالك أزمة أسكان”.