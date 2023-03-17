أوضح نايف العنزي، صاحب محل قطع غيار سيارات، أن هناك فارقًا بين أسعار قطع الغيار في المملكة وخارجها يصل إلى 500% خاصة في السيارات الفارهة.

وقال العنزي، خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة “روتانا خليجية”:” إن السبب في هذا الفرق الشاسع هم الوكلاء بالمملكة لأن نفس الوكلاء في دول أخرى تكون أسعارهم أقل بكثير. “

ومن جانبه، عرض “العنزي” فواتير لقطع غيار سيارة داخل المملكة وخارجها والفارق في السعر بينهما والذي وصل إلى 900 ألف ريال.

وأشار إلى أنه طُلب منه “أجرة يد” صيانة السيارة 140 ألف في المملكة فسافرت بها إلى الإمارات تكلفت فقط 20 ألف ريال.

وأضاف صاحب محل قطع غيار السيارات: “ أن هناك سيارات لن تجد لها قطع غيار إلا عند الوكيل”، لافتًا أن الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار الأصلية الجديدة جعلت البعض يلجأ إلى “المستعمل والتجاري”.

وتابع :” أنع لا يوجد احتكار في سوق قطع الغيار المستعمل؛ لكن هناك جنسيات معينة مسيطرة عليه ويحاربون دخول السعوديين .”

صاحب محل قطع غيار سيارات: طلبوا مني "أجرة يد" صيانة السيارة 140 ألف في السعودية فسافرت بها إلى الإمارات تكلفت فقط 20 ألف @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vmBn4ip6j9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2023

فارق سعر وصل إلى 900 ألف ريال..

صاحب محل قطع غيار سيارات يعرض فواتير لقطع غيار سيارة داخل السعودية وخارج السعودية والفارق في السعر بينهما@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nj1lDqLp5y — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2023

أغلى خمس أضعاف..

صاحب محل قطع غيار سيارات: هناك فارق بين أسعار قطع الغيار في السعودية وخارج السعودية يصل إلى 500%@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RSofobmcAF — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2023

صاحب محل قطع غيار سيارات: هناك سيارات لن تجد لها قطع غيار إلا عند الوكيل@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uPxbylakWy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2023

صاحب محل قطع غيار سيارات: الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار الأصلية الجديدة جعلت البعض يلجأ إلى "المستعمل والتجاري"@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/C3i6U5idS3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2023