روى مواطن يدعى ناصر الخالدي من الطائف تفاصيل قيامه بتطوير برنامج القيادة الذاتية بسيارته الخاصة وعن قيادة السيارة بـ”يد ألعاب الفيديو” .

وقال الخالدي :” لدى شغف للتكنولوحيا والألعاب الذكية منذ الصغر فبدأت أعدل على هذه الألعاب وأضيف عليها مزايا أكثر”.

وأضاف ” بحاول أبحث دائما عن ما هو جديد، وكيف أضيف التقنيات الحديثة على السيارة حتى أستطيع أن استفاد منها قدر الإمكان، وهذا ما يحدث معي فقد عملت على تطوير برنامج القيادة الذاتية بسيارتي الخاصة وأستمر في ذلك “.